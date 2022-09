Stasera in TV: in onda “Champions League – PSG Vs Juventus” e “Kill Bill – Volume 2”

Stasera il palinsesto è ricco di proposte: ecco le più interessanti disponibili in questo martedì sera di inizio settembre selezionate la redazione di LiveUnict.

Nessuno mi può giudicare [Rai 1, ore 21.25]: Alice, intrepretata da Paola Cortellesi, è una 35enne con un figlio e una vita ricca e perfetta. Tuttavia, alla morte di suo marito tutto cambia e senza avere più soldi Alice non sa come fare. La sua unica carta è quella di intraprendere la carriera di escort.

Unbreakable – Il Predestinato [Rai 4, ore 21.22]: Un uomo, superstite di un grave incidente di treno, scopre di possedere un talento straordinario grazie ai consigli di uno sconosciuto.

Champions League – PSG Vs Juventus [Canale 5, ore 21.00]: La partita live del Paris Saint-Germain contro la Juventus.

Sulle ali dell’avventura [Italia Uno, ore 21.20]: Christian, scienziato visionario, propone a suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, di passare una vacanza in mezzo alla natura. Anche se il ragazzo non ne vuole sapere, i due troveranno qualcosa in comune da fare: salvare una specie in via di estinzione grazie all’ultraleggero di Christian.

Kill Bill – Volume 2 [Mediaset 20, ore 21.04]: La Sposa va avanti con la sua missione: vendicare tutti i torti subiti da una lunga lista di colpevoli. Tra questi il suo ex fidanzato Bill.