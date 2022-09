Lavoro Catania, da Pandora a Foot Locker: le posizioni aperte

Lavoro Catania e provincia: diverse nuove posizioni aperte nella provincia etnea. Da Foot Locker a Deichmann, passando per Pandora: tutti i ruoli ricercati.

Lavoro Catania: nuove opportunità attendono chi è attualmente alla ricerca di un nuovo impiego. Grandi e note aziende quali Pandora, Foot Locker e Deichmann, infatti, sono alla ricerca di nuovo personale da andare ad assumere nelle proprie filiali situate nella provincia etnea: ecco quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti ai candidati.

Lavoro Catania: Christmas sales associates per Pandora

Settembre è appena arrivato: tuttavia, le grandi aziende si preparano già alle vendite del periodo natalizio, iniziando a selezionare il personale sin da ora. Tra queste aziende figura la danese Pandora, notissima per i suoi gioielli: per il periodo a partire da novembre e fino al 31 dicembre 2022, si cercano dei sales associates, da inserire part-time per 20 ore settimanali.

Per la posizione, aperta presso il Pandora Store del Centro Commerciale “Etnapolis” di Belpasso, alla quale ci si può candidare presso la sezione Careers del sito della Pandora, si richiedono:

esperienza pregressa in ruoli di vendita o di assistenza alla clientela;

in ruoli di vendita o di assistenza alla clientela; competenze tecniche quali la comprensione e la lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente, e la conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario;

quali la comprensione e la lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente, e la conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario; competenze personali quali flessibilità, orientamento al cliente e al risultato, velocità di apprendimento.

La catena di negozi di scarpe e abbigliamento sportivo Foot Locker, per la sua sede situata all’interno del Centro Commerciale “Porte di Catania”, è alla ricerca di nuovi addetti vendita: ai candidati ideali, che possono inviare il proprio curriculum tramite la sezione Careers del sito di Foot Locker, si richiede:

disponibilità;

dagli 0 ai 3 anni di esperienza pregressa in ruoli simili;

la capacità di completare le proprie mansioni senza supervisione;

la capacità di stimolare le vendite e coinvolgere il cliente, fino all’acquisto finale.

Deichmann

Infine anche Deichmann, altra nota catena specializzata in calzature, cerca un nuovo addetto alle vendite da inserire tra le fila del proprio personale del nuovo punto vendita sito a Gravina di Catania: indispensabile, dato che si tratta di un posto riservato, è l’iscrizione alle liste d’invalidità e/o per le categorie protette, specificando la percentuale d’invalidità.

Si richiedono inoltre esperienza pregressa, domicilio nel comune o in quelli limitrofi, disponibilità su turni e nei giorni festivi, infine buone capacità di relazione. Anche stavolta, per candidarsi servirà consultare la sezione Lavoro del sito Deichmann-calzature.it.