Concorso Vigili del Fuoco, al via nuove assunzioni: tutte le info

Concorso Vigili del Fuoco: presto disponibili nuovi bando per la copertura di 95 posti. Tutte le info.

Concorso Vigili del Fuoco: in arrivo entro il 2032 nuovi concorsi e assunzioni. Prevista, infatti, la copertura di 95 posti di lavoro: il decreto PNRR 2 convertito in legge ha autorizzato il reclutamento straordinario di nuove risorse per incrementare il personale in forza al corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Concorso Vigili del Fuoco: il decreto PNRR 2

Questo decreto autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia, per un totale di 1.574 posti, di cui 95 nel corpo dei Vigili del Fuoco.

Il concorso Vigili del Fuoco è finalizzato al potenziamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi. Le assunzioni avverranno tra il 2022 e il 2032.

I posti disponibili

Il decreto PNRR 2 convertito in legge autorizza, nello specifico, il reclutamento delle seguenti figure:

9 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali per il 2022;

8 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali per il 2023;

28 unità per l’anno 2024, di cui: 13 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile e 8 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile;

4 unità per l’anno 2025, di cui: 2 nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile, 2 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile;

2 nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile, 2 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile; 13 unità per l’anno 2026, di cui: 7 nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile e 6 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile;

7 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile per il 2029;

6 unità per l’anno 2031, di cui: 2 nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile e 4 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile;

20 unità per l’anno 2032, di cui: 15 nel ruolo iniziale degli elisoccorritori e 5 nel ruolo iniziale dei sommozzatori.

Come candidarsi e i bandi

Le nuove assunzioni avverranno tramite diverse modalità. Non ci sarà, quindi, un solo concorso vigili del fuoco ma diversi bandi e anche alcune selezioni che avverranno internamente e non tramite concorso pubblico.

I bandi non sono ancora stati pubblicati ma quando la pubblicazione avverrà saranno disponibili sul portale web del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Home > Lavora con noi > Concorsi di accesso tramite Bando).