Stasera in TV: “Metti la nonna in freezer” e “Come ti spaccio la famiglia”

Stasera in TV: la settimana inizia con varie scelte in tema di film. Ecco alcuni dei più consigliati per questa sera dalla Redazione di LiveUnict.

Metti la nonna in freezer [Rai 1, ore 21.25]: Commedia del 2018, con Miriam Leone nei panni di Claudia, giovane restauratrice che lavora con l’aiuto di due amiche. La ragazza ha completato un grosso lavoro da mesi ma la pubblica amministrazione non le paga quanto dovuto e la sua unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit. Tuttavia, improvvisamente la nonna muore, e nella mente di Claudia si fa spazio una strana idea: surgelare il cadavere della nonna per continuare ad incassare la pensione fino a recuperare il credito loro dovuto. Ma interviene Simone, incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza interpretato da Fabio De Luigi, che è intenzionato a smascherare tutti coloro che compiono atti di piccola o grande illegalità.

Come ti spaccio la famiglia [Canale 27, ore 21.10]: Una commedia del 2013, in cui David è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini. Tuttavia, un giorno mentre cerca di aiutare dei ragazzi, si scontra con un trio di punk che lo mette in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad e, per ripagare il debito, deve andare fino in Messico per un’importante consegna. Per passare inosservato, escogita un piano infallibile chiamando a raccolta i suoi vicini: la cinica spogliarellista Rose, il potenziale cliente Kenny e l’adolescente Casey spacciandoli per moglie e figli.

Queen: We are the champions [Canale 9, ore 21.35]: Documentario ispirato ai magici Queen con interviste esclusive che ripercorrono la strafa verso il successo di un gruppo che ha fatto la storia della musica mondiale.

Passione ribelle [Rai Movie, ore 21.10]: Film Western degli anni 2000, che racconta la storia di John Grady Cole, un giovane ranchero del Texas che vive nel ranch di famiglia. Alla morte del nonno, la madre di John vuole vendere la proprietà, e attraversa il confine del Rio Bravo per cercare fortuna. Sulla strada incontrano un giovane cowboy che segna la loro vita e trovano lavoro in una grande fattoria dove John s’innamorerà della bellissima figlia del proprietario anche se dovranno affrontare diverse peripezie.