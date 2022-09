Serie TV “I Leoni di Sicilia”, casting nell’Isola: come partecipare

Da tempo non si fa che attendere la serie TV "I Leoni di Sicilia": aperto, adesso, anche un casting nell'Isola. Tutti i dettagli.

Buone notizie per aspiranti comparse ed appassionati del best seller I Leoni di Sicilia di Stefania Auci. Già da tempo è stata annunciata l’uscita di una serie TV, omonima, tratta da tale romanzo, diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production Srl.

Sono previste due settimane di riprese a Trapani e Marsala, dal 30 settembre al 14 ottobre. Aperto, nel frattempo, un casting a cui possono partecipare donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Chiunque fosse interessato domani, martedì 6 settembre, dovrà recarsi dalle ore 15:00 alle ore 19:00 alle 19 all Cantine Florio in via Vincenzo Florio 1, a Marsala.

Cosa serve?

Data la natura della serie televisiva, in costume d’epoca, la produzione predilige soggetti senza piercing né tatuaggi visibili. Inoltre risulta preferibile:

non avere tagli di capelli eccessivamente corti e doppi tagli;

avere capelli di colore naturale.

I partecipanti alle selezioni sono tenuti a presentare la fotocopia della propria carta di identità ed il codice fiscale. Bisognerà essere muniti anche di un codice Iban personale.

Nel caso in cui venissero selezionati, i dipendenti della pubblica amministrazione dovranno esibire l’autorizzazione.