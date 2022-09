Lavoro Sicilia: Lidl, OVS e Atelier Eme cercano personale

Lavoro Sicilia: LIDL, OVS e Atelier Eme assumono in tutta l'Isola. Ecco quali sono le posizioni aperte e i requisiti necessari per inviare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: nuove posizioni da LIDL

La catena di supermercati discount tedesca più famosa in Sicilia, apre la possibilità di accedere a diverse posizioni al suo interno per molte città dell’Isola.

Paternò e Agrigento

L’azienda è alla ricerca di nuovi collaboratori da inserire all’interno della squadra per i nuovi punti vendita di Adrano e di Porto Empedocle. I ruoli ricercati sono quelli di Assistant Store Manager (f/m), Addetto Vendite (f/m), Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m) e Operatore di Filiale (f/m).

Requisiti richiesti:

Essere in possesso di un diploma di maturità;

Mettere il cliente al centro della propria attività quotidiana, impegnandosi a far sì che torni anche domani;

Pensare che insieme si possano raggiungere risultati migliori;

Riuscire a svolgere più attività contemporaneamente definendo le giuste priorità;

Essere curiosi per il settore della Grande Distribuzione.

Ulteriori requisiti per l’opportunità di Addetto Vendite 8 ore domenicale (f/m) previsti da CCNL:

Studente universitario che vuole coniugare studio e lavoro;

Lavoratore part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend;

Giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi.

Area Manager Sicilia (f/m)

Lavoro Sicilia: nella filiale di Misterbianco, LIDL è alla ricerca di personale che ricopra il ruolo di Capo Area/Area Manager. La figura avrà la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui sarai responsabile. Si occuperà, inoltre, di monitorare le performance delle filiali e di promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Capo Area/Area Manager sono:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale;

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

Interesse per il settore Retail e per la GDO;

Spiccate capacità manageriali e di leadership;

Forti doti analitiche e visione d’insieme;

Flessibilità territoriale;

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa.

Operatore di Filiale

La posizione di operatore filiale consisterà nell’occuparsi delle attività operative all’interno del Punto Vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come sono:

Orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Capacità di multitasking.

Subito lavoro Sicilia: OVS

A Palermo e provincia, l’azienda OVS è alla ricerca di qualcuno che ricopra il ruolo come Junior Store Manager.

I requisiti richiesti sono:

capacità di relazione,

capacità organizzative e di leadership,

disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale.

OVS Siracusa

La filiale di Siracusa, invece, assume per la posizione di Addetta Vendita Profumeria, che dovrà gestire con graduale autonomia l’area Profumeria (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del brand.

I requisiti per questo ruolo sono:

aver già maturato un’esperienza precedente presso aziende del Beauty Retail;

grandi capacità di problem solving;

attitudine al lavoro in team;

ottime doti dialettiche e relazionali;

conoscenza di una o più lingue straniere.

Offerte lavoro Sicilia: Atelier Eme assume

Nuove posizioni aperte come Sales Assistant per il punto vendita Atelier Eme di Catania. I compiti dei soggetti saranno quelli di occuparsi al meglio della vendita ma soprattutto dell’assistenza mirata dei clienti.

Per poter accedere alla candidatura basteranno i seguenti requisiti: