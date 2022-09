Stasera in TV: in onda “Baarìa” e “V per Vendetta”

Primo venerdì di settembre davanti alla TV? Ecco una serie di proposte di film da guardare comodamente da casa propria.

Baarìa [Cine34, ore: 21:00]: “Baarìa” è il racconto di tre generazioni di una famiglia siciliana dal primo dopoguerra agli anni 80. È la storia di formazione del protagonista Giuseppe Terranuova, detto Peppino, dalla sua infanzia all’ingresso nel Partito Comunista Italiano.

Lacci [Rai3, ore: 21:25]: la vincenda è ambienta nella Napoli dei primi anni ‘80, quando il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi a causa dell’infatuazione del marito per la giovane Lidia. La loro è una storia di lealtà ed infedeltà: un vero e proprio giallo amoroso.

Fratelli Caputo [Canale 5, ore: 21:22]: la storia dei fratelli Caputo si svolge a Roccatella, un fittizio sobborgo siciliano. Nino Caputo è un artista che gestisce un’agenzia di saltimbanchi e si propone di sfidare alle prossime elezioni comunali un terribile avversario, Alberto Caputo, lo sconosciuto fratellastro milanese. La madre di Nino, infatti non ha mai perdonato all’ex marito defunto il tradimento e ha impedito che i fratelli si riconoscessero. Alberto così, da Milano chiama il fratello e la sua famiglia: le due famiglie dovranno condividere lo stesso casale e non mancheranno certo le incomprensioni.

V per Vendetta [Mediaset20, ore: 21:04]: la vicenda è si svolge ed è proiettata in un futuro prossimo, in una Londra oppressa da un regime totalitario. Qui, il nobleman e vendicatore Guy Fawkesn si maschera con una “V” che sta per vendetta e salva la giovane e bella Evey dalle violenze di alcuni delinquenti. La coppia si ritroverà per la lotta contro il regime tirannico che perseguita stranieri, omosessuali e oppositori.