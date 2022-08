Scuola, quasi 3 milioni di studenti non vaccinati: tutti i dati

Secondo un'indagine de Il sole 24 ore quasi 3 milioni di studenti in tutta Italia non sono vaccinati contro il Covid. Ecco tutti i dati.

Tra qualche giorno ricomincerà la scuola e questo anno scolastico sarà il terzo da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Tuttavia, quest’anno si parte con meno restrizioni, niente Dad e in classe senza mascherina (tranne i soggetti fragili), ma bisognerà poi capire come proseguirà la curva dei contagi una volta iniziata la scuola.

Il sole 24 ore ha effettuato un’indagine in cui ha analizzato lo stato di vaccinazione degli studenti italiani tra i 5 e gli 11 anni. Da ciò risulta che 2.8 milioni di studenti in tutta Italia non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Alcune regioni hanno percentuali di non vaccinati molto alte. La provincia autonoma di Bolzano e le Marche si attestano quasi all’80%. Quasi il doppio della Puglia, miglior regione italiana con il 46% che non ha ricevuto somministrazioni.

Per quanto riguarda gli studenti italiani più grandi, solo il 13,4% non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Sono sempre la provincia di Bolzano e le Marche ad avere i numeri più alti (circa il 18%).