Catania, due commissari per amministrare la città: le prime indiscrezioni sui nomi

Arrivano le prime indiscrezioni dalla Regione riguardo le due persone che potrebbero assumere il ruolo di commissario del Comune di Catania: di chi si tratta.

Sono in arrivo le prime indiscrezioni riguardo la situazione del Comune di Catania e a chi assegnare l’incarico di commissario. Secondo quanto riportato in un articolo di recente pubblicazione de “La Sicilia”, sarebbero due le persone scelte per svolgere questo ruolo. Questa sarebbe una notizia che con le prime indiscrezioni avrebbe solo ricevuto una conferma, dato che già in occasioni precedenti si aveva avuto modo di sottolineare come l’impegno da Commissario del Comune di Catania fosse troppo gravoso per una sola persona.

I nomi delle prime indiscrezioni comprenderebbero il professore Paolo La Greca, docente ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica dell’Università di Catania e già consulente dell’amministrazione Pogliese per il nuovo Piano urbanistico generale. Mentre il secondo nominativo avanzato sarebbe quello di Federico Portoghese, già commissario straordinario della Città Metropolitana. Quest’ultimo è n dottore commercialista oltre che un dirigente di lunga esperienza che ha ricoperto diversi incarichi statali e regionali ed ex direttore generale dell’Università di Catania.

Di certo, anche la minima indiscrezione riguardo la figura del Commissario del Comune di Catania solleverà il morale di tanti cittadini, dato le problematiche e le situazioni gravose in cui versa la città etnea al momento. D’altro canto, con la sospensione del sindaco Salvo Pogliese lo scorso 24 gennaio prima, e successivamente con la comunicazione delle sue dimissioni lo scorso 28 luglio, la città è rimasta “orfana” di amministratori. Tuttavia, la data ufficiale in cui sarebbero decaduti tutti gli ex assessori sarebbe quella del 17 agosto.

Nonostante si tratti di indiscrezioni, si sottolinea come i due nomi avanzati siano quelli di due professionisti con comprovata esperienza nel settore della pubblica amministrazione e della gestione finanziaria. Tuttavia, bisognerà attendere l’ufficialità per confermare la veridicità riguardo queste indiscrezioni.