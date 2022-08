Catania: gruppo di ragazzi scende le scale di piazza Europa in scooter [VIDEO]

Catania, nuovo episodio di inciviltà: un gruppo composto da molti ragazzi ha sceso le scale di piazza Europa in scooter, noncuranti del pericolo per i passanti e gli automobilisti.

Nuovo episodio di inciviltà a Catania: purtroppo ultimamente la città etnea e i suoi cittadini si stanno abituando a vedere scene di degrado nelle aree principali della movida. Infatti, dopo la recente rissa nel centro storico a Catania e simili eventi della cronaca degli scorsi giorni riguardo la città etnea, un nuovo episodio di inciviltà si è verificato nella città siciliana.

Anche questa volta la notizia ha girato sui social, principalmente grazie al video pubblicato su Tik Tok da Giuseppe Gelsomino e ripostato dalla nota pagina Facebook “Inciviltà a Catania”. In questo caso, la zona interessata dagli eventi è quella di piazza Europa, alla fine del Lungomare, area della movida catanese soprattutto nelle giornate dei fine settimana estivi. Nel video, è possibile vedere come lo scorso sabato un gruppo numeroso di ragazzi a bordo di altrettanti scooter abbia deciso di scendere le scale di piazza Europa con i motocicli. Ancora una volta, si tratta non solo di un’occasione di poco rispetto per l’ambiente cittadino a livello strutturale, ma anche di pericolo a livello sociale.

Infatti, come anticipato la zona del Lungomare e di piazza Europa è una delle aree della movida catanese che attira moltissime persone nel weekend, tra giovani, adulti e famiglie. Un evento simile rappresenta quindi un pericolo per l’incolumità delle persone che si trovavano a passare a piedi o con la macchina nella zona.