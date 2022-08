Catania, rissa nei pressi di Piazza Duomo: coinvolte varie persone [VIDEO]

Una rissa ha avuto luogo in pieno centro a Catania, in zona piazza Duomo, coinvolgendo diverse persone e attirando l'attenzione di vari passanti che hanno anche ripreso i fatti.

Una rissa ha avuto luogo a Catania, nel pieno centro della città. Infatti, la zona dello scontro tra varie persone si troverebbe tra piazza Università e piazza Duomo della città etnea. Le grida e le botte tra le persone coinvolte hanno attirato l’attenzione dei passanti in via Etnea e alcuni di questi hanno ripreso la scena. Uno di questi video è stato ripubblicato dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania” nota per ripubblicare situazioni di degrado e di mancanza di decoro nella città etnea.

Nel video si vedono diverse persone intente a battersi, con alcuni uomini che si rialzano da terra durante lo scontro. Successivamente, si vedono alcune delle persone coinvolte nella rissa allontanarsi dalla zona dell’evento. Di seguito, il video dell’accaduto.