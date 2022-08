Stasera in TV: in onda “La casa dei libri” e “L’ultimo samurai”

Le ferie di agosto sono terminate e si ritorna alla routine quotidiana, perché non rimanere in casa e trascorrere una serata di relax davanti alla tv?

L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente [Rai 4, ore 21:19]: la vicenda si svolge a Roma, dove gli uomini della Triade, la potente mafia cinese, minacciano e vessano i connazionali di Yan Chen (interpretato da Bruce Lee) e vogliono impadronirsi del ristorante della bella Lao Shan. Yan Chen, campagnolo cinese appassionato di Kung Fu, reagisce e i gangster gli inviano i migliori campioni di arti marziali, ma il protagonista riuscirà a metterli tutti fuori.

L’ultimo samurai [Mediaset20, ore 21:04]: un ex militare decide di recarsi in Giappone per occuparsi dell’istruzione dei soldati. Lì, viene però coinvolto in una guerriglia indotta contro un gruppo di samurai che si ribellano alle politiche dell’imperatore. Catturato, il soldato viene condotto nel villaggio dei samurai dove comincia ad apprezzarne la cultura e si innamora della moglie di uno dei militari che ha ucciso in battaglia.

La casa dei libri [Rai movie, ore 21:10]: la giovane Florence, rimasta vedova, decide di trasformare un casolare di paese in una libreria. Ma la prepotente signora Violet ha già messo gli occhi sulla casa con l’intenzione di fondareun circolo culturale e fa di tutto per ostacolarla. Florence stringe amicizia con Edmund, anch’egli vedovo e bibliofilo, che dopo anni trascorsi in solitudine riesce ad aprirsi con la ragazza.