Stasera in TV: in onda “Noi siamo infinito” e “Ci vediamo domani”

Tutti i film che vi consigliamo da guardare comodamente dal divano di casa vostra, dal famoso "Noi siamo infinito" al divertente "Ci vediamo domani" con Enrico Brignano.

Come ogni giorno, LiveUnict è qui per salvarvi dalla noia e dall’indecisione: non sapete cosa fare stasera? Guardate uno dei film che consigliamo e che potrete vedere comodamente dal televisore di casa vostra.

Piccoli segreti, grandi bugie [Rai 1, ore 21:25]: dopo una recensione negativa al suo albergo, Luca decide di incontrare il responsabile per chiedere spiegazioni. Ma quando incontra Isa, incaricata di revisionare le bozze prima della pubblicazione, tutto cambia.

The cell – La cellula [Rai 4, 21:20]: esperimenti sulla mente umana, serial killer dalla mente oscura e una psicologa in grado di entrare nell’inconscio di un’altra persona per vivere le esperienze che avvengono nel suo cervello.

Il momento di uccidere [Rai Movie, 21:10]: un cast stellare che vanta Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, un processo che vede protagonista un afro-americano che uccide due uomini bianchi che avevano violentato sua figlia.

Ci vediamo domani [TV8, 21.30]: Enrico Brignano veste i panni di Marcello, un uomo sul lastrico dopo aver sperperato tutti i suoi soldi per inseguire i suoi sogni… forse questa sarà l’ultima volta.

Beautiful Creatures – la sedicesima luna [Italia 2, 21.15]: un amore tormentato nato da un sogno, magie e maledizioni legate alla luna che vogliono dividere Ethan e Lena… il loro amore sarà abbastanza forte?

Noi siamo infinito [La 5, 21.10]: Charlie è emotivo e timido, soprattutto dopo il suicidio di un suo amico a cui continua a scrivere lettere dove racconta come sta andando la sua vita. Ma questo equilibrio verrà sconvolto dall’incontro con Sam, che lo trascinerà in un mondo fatto di droga, sesso e ingiustizie.