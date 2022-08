Stasera in TV: in onda “SuperQuark” e “Ribelli”

Se stasera non sapete cosa fare, niente panico: ecco, come sempre, l'appuntamento con i consigli di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv.

SuperQuark [Rai 1, ore 21.25]: Torna SuperQuark per ricordare Piero Angela.

Ribelli [Rai 3, ore 21.20]: Sandra è costretta a lasciare il sud della Francia per fuggire via da un marito violento. Decide così di tornare a Boulogne sur-Mer, la sua città natale. Lì trova lavoro in un conservificio di pesce, ma un giorno si ritrova a dover affrontare un collega, uccidendolo accidentalmente.

Hole – L’abisso [Rai 4, ore 21.25]: Una giovane mamma si trasferisce in un paesino irlandese con il figlio Chris. Nel bosco vicino casa, però, i due trovano una misteriosa voragine, ed è proprio così che la personalità di Chris comincia a mutare.

The Equalizer, Stagione 1, episodio 5 – Un caso semplice [Mediaset 20, ore 21.05]: Robyn è incaricata di una missione: recuperare Dorian Endicott, un programmatore e matematico britannico sparito dalla circolazione. Si scopre, però, che Endicott sta cercando di vendere un prezioso software ai servizi segreti russi.