Stasera in TV: “Buongiorno papà” e “Champions League”

Serata di temporali e nessuna voglia di uscire? Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT riguardo tutti i film e programmi da non perdere questa stasera in TV.

Un sogno per te [Rai Uno, ore 21.25]: Estate del 1961 a Berlino. Il protagonista è Emil, che lavora come comparsa agli Studi Babelsberg e che si innamora della ballerina francese Milou. Nonostante il forte sentimento che li unisce, i due vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Sarà Emil a escogitare un audace piano per ritrovare l’amore della sua vita.

Un’ora sola vi vorrei [Rai Due, ore 21.20]: Protagonista è Enrico Brignano, che con il suo show di varietà intrattiene il pubblico. Non mancheranno monologhi, musica e divertimento, per ridere ma allo stesso tempo offrire spunti seri sui quali riflettere.

Buongiorno papà [Canale 5, ore 21.21]: Il regista Edoardo Leo porta sullo schermo una nuova commedia con protagonista il trentottenne Andrea (impersonato da Raoul Bova) che si gode la sua vita da scapolo d’oro, concentrandosi maggiormente sulla sua carriera lavorativa e il divertimento. Un giorno, però, nell’appartamento che condivide con l’amico Paolo (interpretato dallo stesso Edoardo Leo), si presenta Layla (Rosabell Laurenti Sellers), una stravagante diciassettenne che sostiene di essere sua figlia e con lei c’è anche l’ex rockettaro nonno Enzo (il magistrale Marco Giallini) e i due non hanno alcuna intenzione di andare via.

Champions League – Benfica Vs Dinamo Kiev [Italia 1, ore 20.47]: per gli amanti dello sport, invece, questa sera andrà in onda la Champions League. Il Benfica sfiderà il Dinamo Kiev all’Estadio da Luz nell’andata dei preliminari.