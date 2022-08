UNICT- TOLC per l’accesso ai corsi di laurea: le date delle prove e le scadenze

Per l'accesso ai corsi dell'università di Catania, è necessario superare i test TOLC. Ecco tutte le scadenze per non perdere l'opportunità di iscriversi a UNICT.

L’Università di Catania offre 54 corsi di laurea tra triennali, magistrali e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di cui 34 a numero programmato locale o nazionale, con immatricolazione riservata solo a coloro i quali si collocano utilmente nella graduatoria di merito, formulata sulla base del numero dei posti disponibili.

Alcuni corsi ad accesso non programmato, quindi libero, richiedono il superamento di una prova TOLC per l’accertamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): in questo caso, è possibile consultare l’elenco sul sito ufficiale dell’ateneo. Ogni corso ad accesso programmato o libero ha specifiche procedure di ammissione da consultare sul sito di ogni corso. Per i corsi ad accesso non programmato si può presentare domanda fino al 31 ottobre 2022, data di scadenza per l’iscrizione a tutti i corsi di immatricolazione.

Corsi ad accesso programmato locale: le scadenze

Tutti i corsi dell’Università di Catania a numero programmato locale prevedo i test TOLC per la verifica delle conoscenze iniziali. Ecco le scadenze per i prenotarsi ai test per ogni facoltà.

TOLC – SPS @casa, per il corso di Servizio sociale, è possibile iscriversi entro il 06/09 e sostenere il test il 13/09;

per il corso di Servizio sociale, è possibile e sostenere il test il 13/09; TOLC – E @casa, valido per i corsi di Economia e Economia aziendale, è possibile iscriversi entro il 26/08 per sostenere l’esame il 02/09, oppure iscriversi entro giorno 01/09 e sostenere l’esame il 07/09;

valido per i corsi di Economia e Economia aziendale, è possibile per sostenere l’esame il 02/09, oppure e sostenere l’esame il 07/09; TOLC – B @casa , per i corsi di Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate, Chimica e tecnologie farmaceutiche e Farmacia con scadenze per iscrizione: scadenza il 26/08 per svolgere i test del 1° settembre e di giorno 2 settembre; scadenza il 01/09 per il test del 07 settembre; scadenza il 02/09 per i test di giorno 8 e 9 settembre;

, per i corsi di Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate, Chimica e tecnologie farmaceutiche e Farmacia con scadenze per iscrizione: TOLC – F @casa, per l’accesso ai corsi di Biotecnologie e Scienze motorie, ecco le scadenze: scadenza il 26/08 per svolgere i test giorno 2 settembre; scadenza il 01/09 per il test del 07 settembre; scadenza il 02/09 per i test di giorno 8 settembre;

per l’accesso ai corsi di Biotecnologie e Scienze motorie, ecco le scadenze: TOLC – SU @casa, per l’accesso ai corsi di Beni culturali, Filosofia, Lettere, Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali, Scienze e lingue per la comunicazione, Mediazione linguistica e interculturale (Ragusa): scadenza il 26/08 per il test del 2 settembre; scadenza il 31/08 per il test del 6 settembre; scadenza il 01/09 per il test del 7 settembre;

per l’accesso ai corsi di Beni culturali, Filosofia, Lettere, Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali, Scienze e lingue per la comunicazione, Mediazione linguistica e interculturale (Ragusa):

TOLC – SU @casa, per l’accesso ai corsi di Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze e tecniche psicologiche scadenza il 26/08 per il test del 2 settembre; scadenza il 31/08 per il test del 6 settembre; scadenza il 01/09 per il test del 7 settembre;

per l’accesso ai corsi di Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze e tecniche psicologiche

Come registrarsi al TOLC?

Dopo aver fatto la registrazione e l’accesso al sito www.cisiaonline.it, basterà accedere alla propria aria riservata ai test CISIA e selezionare la modalità di test (presenza o casa) e l’area di pertinenza (B/E/F/SU). Selezionare la modalità del pagamento del contributo di 30 euro e la sede universitaria e le date in cui sostenere il test. Fa eccezione il TEST SPS @casa, per prenotarsi bisogna utilizzare il Portale Studenti_Smart Edu.

Dopo aver sostenuto il TOLC, basta presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di merito, scegliendo la preferenza tra i corsi di laurea.

I dettagli di ciascuna procedura, i requisiti di ammissione e le scadenze sono specificati nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito unict.it, nell’area “Numero programmato 2022/2023”. Inoltre, le procedure sono indicate anche nel sito ufficiale dell’ateneo, alla sezione “Didattica > Immatricolazioni e iscrizioni > Procedure di ammissione”.