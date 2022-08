Concorsi INAIL, nuovi bandi per 170 posti: requisiti e scadenze

Concorsi INAIL 2022: due nuove procedure comparative per titoli ed esami attendono gli interessati. Ben 170 i posti da coprire. Tutte le informazioni utili.

Concorsi INAIL: finalmente pubblicati due nuovi bandi, destinati ad attirare l’attenzione di molti. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ricerca, in particolare, medici e infermieri professionali. Quanti? I due bandi mirano alla copertura totale di 170 posti di lavoro. Di seguito tutti i principali dettagli sulle due procedure comparative per titoli e colloquio.

Concorsi INAIL: i posti da coprire

Come già anticipato, i posti a bando sono in totale 170: si esplicita, ad ogni modo, che chiunque riuscisse ad ottenerne uno verrebbe assunto a tempo determinato. I posti sono così suddivisi:

95 dirigenti medici di primo livello – CCNL Area funzioni centrali 2016 – 2018;

dirigenti medici di primo livello – CCNL Area funzioni centrali 2016 – 2018; 75 infermieri professionali – CCNL Comparto funzioni centrali 2019 – 2021.

Requisiti richiesti

Le selezioni in questione sono aperte al personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022 e attivato in seguito alla procedura straordinaria come indicato nei bandi, ad eccezione di quanti:

matureranno il limite massimo di età di permanenza in servizio per il personale dipendente (pari a 65 anni) nel corso della prima annualità di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

hanno già raggiunto i 65 anni di età al momento dell’indizione della procedura.

Prima di presentare domanda, inoltre, i candidati dovranno accertarsi di possedere determinati requisiti. Tra i più importanti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti dai pubblici uffici;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento o decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La selezione

Si esplicita che verranno valutati i titoli accademici e di studio, per un massimo di 20 punti, oltre che le esperienze professionali maturate, a cui si attribuirà un massimo di 40 punti. L’ultimo step è rappresentato da un colloquio, che peserà fino a 40 punti.

La presentazione delle domande

Gli interessati ai concorsi in questione sono tenuti a presentare telematicamente apposita domanda entro e non oltre le ore 17:00 del 6 settembre 2022.

Per conoscere i canali, dunque le modalità di presentazione delle domande, ed altri dettagli si rimanda alla lettura integrale dei due bandi.