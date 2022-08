Concorsi Sicilia, dai Comuni alle università: i bandi nuovi e in scadenza

Concorsi Sicilia: le opportunità da non lasciarsi scappare sono tante. Di seguito le proposte estrapolate dalle Gazzette Ufficiali: per alcune resta poco tempo.

Concorsi Sicilia: le proposte di lavoro nell’Isola al momento non mancano. Indetti nuovi bandi mentre altri sono in scadenza.

Concorsi Sicilia in scadenza

Azienda Ospedaliera Cervello di Palermo assume

Uno dei concorsi Sicilia più allettanti ma in scadenza è quello indetto dall’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo. Questa segnala infatti un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.

Attenzione, però: il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato a giorno 28 agosto.

Biancavilla: concorso per Polizia municipale

L’ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana segnala un’altra interessante procedura concorsuale: si tratta di quella, per titoli ed esami, relativa al Comune di Biancavilla, che offre quattro posti part-time a 32 ore, a tempo indeterminato, per agenti di Polizia municipale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, entro il 29 agosto 2022. I partecipanti devono essere tassativamente muniti di Spid e di posta elettronica certificata: tutte le comunicazioni, infatti, avverranno tramite l’indirizzo Pec dei partecipanti.

Tra i requisiti richiesti, spicca il possesso del solo diploma di istruzione quinquennale di scuola secondaria superiore.

Nuovi concorsi

Università di Palermo

L’ateneo palermitano ha più recentemente indetto delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti lavorativi:

un posto di categoria C , a tempo indeterminato e pieno, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria . In particolare, l’ambito è quello di i ngegneria meccanica e tecnologie meccaniche ;

, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il . In particolare, l’ambito è quello di i ; un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di ingegneria, ambito ingegneria chimica e sicurezza dei laboratori, a tempo pieno ed indeterminato.

I candidati dovranno inviare la propria domanda di ammissione alla selezione per via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile all’indirizzo servizisia.unipa.it/concorsi entro e non oltre le ore 14.00 del 22 settembre.