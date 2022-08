Catania, cani bagnino salvano in mare due ragazzi di 12 e 19 anni

Due eroi a quattro zampe, Zeus e Robin Hood, hanno salvato la vita a due ragazzi catanesi che si erano allontanati dalla riva per inseguire un pallone finito al largo.

Lo scorso sabato, a Catania due ragazzi di rispettivamente 12 e 19 anni, sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus, due eroi a quattro zampe nei pressi del litorale di Giardini Naxos. I due ragazzi stavano inseguendo un pallone finito al largo per via del forte vento, ma in poco tempo i due giovani si sono ritrovati in balìa della stessa corrente, che impediva di tornare in riva.

Nel periodo estivo aumenta il lavoro delle squadre di salvataggio anche per gli eroi a quattro zampe e la Sics, Scuola Italiana cani salvataggio, ha sottolineato che negli scorsi giorni è stata salvata la vita a cinque bagnanti tra Sicilia e Lazio.

Per quanto riguarda il caso dei due giovani catanesi, a dare l’allarme è stata la mamma del dodicenne. Fortunatamente a soccorso dei due ragazzi sono intervenuti Zeus, un terranova di 6 anni, e Robin Hood, un golden retriever di 4 anni. Quando le unità di soccorso si sono avvicinate ai ragazzi, hanno notato che il 12enne era aggrappato alle caviglie del 19enne e questo gli impediva di nuotare. Per questo motivo sono stati lanciati i baywatch Zeus e Robin Hood che hanno riportato i ragazzi in riva trainandoli.