La festa dei capelli rossi naturali arriva in Sicilia: la data dell’evento

In arrivo in Sicilia, precisamente a Campobello di Mazara, il festival dei capelli rossi naturali. Ecco di cosa si tratta.

Il festival dei capelli rossi naturali si svolgerà il 27 agosto a Campobello di Mazara per celebrare la quarta edizione del Red Head Sicily gemellato con il “Redhead Days” nei Paesi Bassi.

I due festival si svolgeranno in concomitanza e ci sarà un collegamento che permetterà ai siciliani di incontrarsi con gli abitanti dei paesi bassi virtualmente attraverso uno schermo.

Enrico Malato, vice presidente del “Red Head Sicily” afferma: “Da Tre Fontane mostreremo ai nostri amici dell‘Olanda il mare e la magnifica spiaggia a misura di bambini, premiata anche quest‘anno con la bandiera verde dell‘Associazione nazionale pediatri e questo grazie alla piena collaborazione della Pro Loco Costa di Cusa, che sostiene il nostro progetto. L‘obiettivo sarà quello, per il prossimo anno, di far venire i rossi del Nord Europa qui, per godersi mare e divertimento in occasione del nostro evento“.

L’evento si svolgerà dalle 10 di mattina fino alle 20 Inoltre, durante la giornata si svolgeranno diversi shooting fotografici e alle ore 18,45 è previsto l’aperiRed con musica.