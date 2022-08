Stasera in TV: in onda “Tutto può cambiare” e “Life”

Tornano, puntuali, i consigli "televisivi" della redazione di LiveUnict: film da non perdere questa sera.

Troppo caldo per entrare in un cinema Catania? Niente paura! LiveUnict vi consiglia alcuni film da vedere, con accanto il ventilatore, in TV.

Life [Canale 27, 21:10] il fotografo Stock, anche se ha ventisette anni, dimostra di essere molto più maturo dei suoi anni, è molto legato al suo stile di vita familiare quando poi, nel 1955 riceve una proposta: fotografare per il magazine Life l’astro nascente James Dean, destinato a divenire un idolo e che influenzerà per sempre la cultura popolare di allora. Questo servizio porterà il protagonista Stock a partire per gli States che farà cambiare Dennis Stock e darà alla storia delle immagini iconiche, le più iconiche del periodo. Film con Robert Pattinson.

Tutto può cambiare [Canale 30, 21:10] i protagonisti Greta e Dave sono cantautori, innamorati sin dai tempi dell’università. La coppia vola a New York grazie ad un accordo tra Dave e un importante casa discografica e ben presto raggiunge il successo. Nel mentre l’amore con Greta finisce ed essa si ritrova da sola. Un po’ dopo, mentre Greta una sera si esibisce in un locale, viene notata da Dave e scommette su di lei proponendole di registrare un disco. Inizia per entrambi un avventura professionale, riprendendo anche dove si erano lasciati

Facile Preda [Canale 22, ore: 21:00] il film parla di una giovane avvocatessa di Miami che viene inseguita da alcuni agenti del KGB. Ma non tutto è perduto: un ispettore degli omicidi arriva nella sua vita e la aiuterà a scappare.

Un amore fuori rotta [Canale 25, ore 21:20] Kurt è un ex comandante della marina tedesca, costretto a stare a casa per via di un tragico accaduto in barca a vela. Gli viene assegnata per stare al suo fianco una giovane badante polacca di nome Roza, con un carattere forte che gli terrà testa. Durante la convivenza i due impareranno ad accettarsi ed a conoscersi fino a che andranno insieme al matrimonio della figlia di Roza, nel luogo in cui è familiare anche per Kurt, in Polonia.