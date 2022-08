PNRR, in Sicilia arrivano oltre 227 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia

"Il più grande Piano mai realizzato sul tema dell'istruzione per la fascia 0-6 anni": il commento del Ministro Patrizio Bianchi.

Rese pubbliche le graduatorie degli avvisi riguardanti gli asili nido e le scuole dell’infanzia con i progetti d’investimento. Alla Sicilia sono destinati oltre 227 milioni di euro, per un totale di 175 interventi per scuole dell’infanzia, asili nido e poli dell’infanzia per la fascia di età 0-6 anni.

I progetti d’investimento verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, che si pone come obiettivo il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nello specifico, il 54,98% delle risorse è indirizzato agli asili nido delle regioni del Mezzogiorno e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia della medesima zona.

“Si tratta del più grande Piano mai realizzato sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – . Il Governo ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il Piano sia attuato, rispettando tutte le scadenze previste. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto sugli asili nido: siamo riusciti ad allocare tutte le risorse disponibili, con una quota ingente di finanziamenti destinata al Sud. Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete”.