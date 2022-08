Pagamento pensioni settembre 2022: aumenti in arrivo

Pagamento pensioni settembre 2022: di seguito il calendario e le novità riguardanti i pagamenti di settembre e gli aumenti in arrivo dal prossimo mese.

Pagamento pensioni settembre 2022: anche per il mese di settembre, per i pensionati che ritirano l’assegno pensionistico erogato dall’Inps presso un ufficio postale, è previsto lo scaglionamento del pagamento. Mentre, per coloro i quali ricevono l’accredito della pensione direttamente sul proprio conto corrente o postale, il pagamento verrà effettuato il primo giorno utile del mese, ovvero il 1° settembre.

Pagamento pensioni settembre 2022: il calendario

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni ritirate in Posta, il calendario del prossimo settembre seguirà l’ordine alfabetico:

giovedì 1° settembre: dalla A alla B;

venerdì 2 settembre: dalla C alla D;

sabato 3 settembre (solo mattina): dalla E alla K;

lunedì 5 settembre: dalla L alla O;

martedì 6 settembre: dalla P alla R;

mercoledì 7 settembre: dalla S alla Z.



Aumenti in arrivo: le due misure

A partire dal mese di ottobre 2022 scatterà l’incremento delle pensioni che sarà pari al 2,2% e riguarderà anche la tredicesima mensilità di dicembre.

Grazie al decreto Aiuti bis in arrivo, in vista delle elezioni del 25 settembre, i partiti politici, oltre a cercare soluzioni diverse per contrastare la legge Fornero, introdurranno per le pensioni attese novità.

Lo scorso gennaio le pensioni erano già state adeguate al tasso d’inflazione pari all’1,7%, tuttavia l’incremento pensionistico non è stato possibile. Adesso, il governo Draghi ha, dunque, predisposto una rivalutazione delle pensioni attraverso due misure: la prima misura riguarda il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, in riferimento all’anno 2021, che pari allo 0,2% e che viene anticipato al 1° ottobre 2022; la seconda concerne le more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, relativamente al corrente anno 2022 e decorrente al 1° gennaio 2023, con trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima.

L’agognato aumento pensionistico di ottobre non sarà uguale per tutti, ma dipenderà dalle fasce di reddito corrispondenti: il decreto Aiuti bis prevede, infatti, che l’aumento del 2% venga applicato entro la soglia dei 35mila euro annui.

Pagamento pensioni settembre 2022: gli importi previsti

Per un calcolo più dettagliato, ecco a quanto ammontano gli aumenti delle pensioni di ottobre: