Covid Sicilia, boom di contagi nell’Isola: +2272 nuovi positivi

Covid Sicilia, è boom di contagiati nell'Isola: si sfiora l'aumento di 2mila casi nella Regione, il cui tasso di positività raggiunge il 15%. Spiccano tra le province Palermo e Catania per numero di positivi.

Covid Sicilia: sono quasi 2mila in più rispetto a ieri i nuovi positivi. Infatti, secondo l’ultimo bollettino rilasciato, nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati 2.272 nuovi casi positivi al Covid in Sicilia, mentre il giorno prima erano appena 794. In aumento anche il tasso di positività dell’Isola, che ieri era al 14% mentre oggi passa al 15%, portando la Sicilia al quinto posto tra le regioni italiane per numero di contagi.

Attualmente i positivi nell’Isola sono 109.311 e si sono registrati 4.021 guariti, mentre le vittime da Covid sono state 14. In merito ai dati sulle ospedalizzazioni, sono 649 i ricoverati nei reparti ordinari, e in terapia intensiva sono 34, due in più rispetto alla giornata di ieri.

Infine, per quanto riguarda i dati delle province, spiccano ancora una volta Palermo e Catania per la quantità di positivi. Di seguito, il numero di nuovi casi per provincia: 542 a Palermo, 541 a Catania, 406 a Messina, 273 a Trapani, 260 a Siracusa, 260 ad Agrigento, 175 a Caltanissetta, 171 a Ragusa e 144 a Enna.