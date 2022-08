Covid, nuove regole per la scuola: “Con sintomi lievi lezioni in presenza”

Nuove regole covid per la scuola a partire da settembre: di seguito tutte le novità per il rientro in classe nelle scuole materne.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso note le linee guida per quanto riguarda il rientro in classe. Tra i punti principali sono stati discussi l’uso di mascherine Ffp2 per il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid e la permanenza a scuola consentita solo senza sintomi. Le indicazioni sono state definite dall’Istituto Superiore della Sanità con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le regole per la scuola dell’infanzia

Ricambi d’aria frequenti;

Utilizzo di mascherine FFP2 per tutto il personale;

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria;

Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

Sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi di Covid.

“I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre – si legge nel documento –, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria)”.

Gli esperti ricordano che: “Soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”.