Stasera in TV: in onda “Aspirante vedovo” e “Closing the Ring”

Indecisi su come passare questo venerdì sera pre-ferragosto? Ecco alcuni film che potranno farvi compagnia.

Aspirante vedovo [Rai 3, 21:20]: commedia italiana con Fabio De Lugi e Luciana Littizzetto, la trama gira attorno alla vita dell’imprenditore Alberto Nardi. Collezionatore di “fallimenti”, fa il colpo della sua vita quando conosce e sposa Susanna Amiraghi, una ricca industriale del Nord. Susanna, stanca del marito includente, decide di liberarsene fingendosi morta a seguito di un incidente aereo, così sarà Alberto a gestire l’impero finanziario. Ma il destino cambierà le carte in tavola e le cose non andranno secondo i piani.

Closing the Ring [Rai Movie, 21:10]: un aviatore della seconda guerra mondiale precipita nella cittadina di Belfast, ha un ultimo desiderio: far arrivare l’anello di fidanzamento alla sua amata negli Stati Uniti. Dopo cinquant’anni dal suo tragico incidente, il suo desiderio sarà esaudito.

Piccola peste ritorna a far danni [Canale 27, ore 21:10]: Ben Healy è separato dalla moglie e con il figlio Junior si trasferisce a Mortiville. Junior non riesce ad inserirsi nella nuova città, fino a quando non fa amicizia con Trixie Young. I due non daranno nessuna tregua né al nonno di Junior, né alla “fidanzata” di Ben, Lawanda Dumore, sindaco del paese.

Matricole dentro o fuori [La 5, ore 21:10]: Portia Nathan è l’addetta che si occupa delle ammissioni dei futuri studenti dell’Università di Princeton. Dall’incontro con John Pressman, insegnante, la sua vita cambierà radicalmente. Il professore le fa credere che uno dei suoi studenti di nome Jeremia è il figlio che Portia ha dato in affidamento anni prima.