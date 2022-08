WhatsApp, novità in arrivo: i messaggi si potranno cancellare anche dopo due giorni

Novità in arrivo riguardanti i messaggi inviati su WhatsApp. Infatti, i messaggi potranno essere cancellati anche dopo due giorni.

WhatsApp sta per lanciare una novità: i messaggi si potranno cancellare due giorni dopo l’invio. Cosa fino ad ora impossibile, visto che il tempo massimo per poter cancellare un messaggio è massimo di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi.

Per l’esattezza l’aggiornamento e la novità consiste nel poter cancellare i messaggi dopo due giorni e 12 ore dall’invio di quest’ultimo. Non cambia nulla rispetto alla procedura tuttora in uso. Basta toccare e tenere premuto il messaggio (o la foto, video, gif, audio…) e poi scegliere l’opzione “Elimina”, infine “Elimina per tutti” o “Elimina per me”.

È importante sapere che questa funzione è praticabile solo se tutti i destinatari hanno la versione più recente di Whatsapp, altrimenti ilm tempo limite rimane di 1 ora.