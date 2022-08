Il prezzo e il valore di una consulenza SEO

Cos'è una consulenza SEO? Qual è il suo prezzo e il suo valore? Ecco tutte le informazioni se vuoi posizionarti su Google in maniera organica.

Hai un brand, una piccola attività, oppure sei un libero professionista e vuoi posizionarti su Google in maniera organica e attrarre le persone giuste che possano diventare tuoi clienti. Solo che non sai da dove partire. Ti serve una consulenza SEO, che metta in luce i punti di forza della tua presenza online e ti aiuti a incontrare i potenziali clienti là dove si trovano: dietro una tastiera, cercando le parole chiave che identificano il tuo prodotto o il tuo servizio.

Cos’è una consulenza SEO

È l’incontro con un o una SEO specialist, professionista dell’ottimizzazione per motori di ricerca, che troverà le strategie giuste per esaltare il tuo sito web e farti scalare le posizioni sui risultati di Google & co. Sì, si tratta quasi sempre di Big G, ma non è l’unico motore di ricerca per cui puoi ottimizzare il tuo sito. Di sicuro è il più usato nel mondo e quindi viene considerato il punto di partenza per qualsiasi attività di SEO.

Cosa succederà durante questo incontro? Racconterai la tua attività esattamente com’è, con tutti i suoi pregi e difetti. Hai dei competitor particolarmente agguerriti sul web? Hai tracciato un profilo del tuo cliente-tipo? Conosci le ricerche che gli utenti fanno su Google in relazione al tuo settore commerciale? È il momento di raccontare tutti i retroscena così che il professionista che hai davanti conosca bene la situazione. Ma se non hai ancora fatto nessuna di queste ricerche, o addirittura il tuo brand ancora non esiste, niente paura: è compito del consulente SEO capire le possibilità che hai per fare breccia nell’algoritmo di Google e nel cuore dei futuri clienti.

Se a te spetta raccontare il tuo brand, il o la SEO specialist ti spiegherà invece le diverse strategie che si possono mettere in atto per raggiungere un maggior traffico maggiormente qualificato sui motori di ricerca. Tra queste, ti potrebbe suggerire:

di effettuare una migrazione verso una piattaforma più performante;

di ottimizzare le pagine statiche in cui racconti prodotti e servizi;

di modificare l’architettura dell’informazione;

di scrivere nuovi contenuti in linea con le ricerche degli utenti;

di aprire un blog per esplorare nuove ricerche di tipo informativo;

di migliorare la tua posizione sul web con un progetto di link building.

Un progetto a lungo termine

Quelle sopra elencate solo alcune delle attività SEO che possono venire fuori da una consulenza approfondita. Il o la professionista potrebbe trovare problemi di tipo tecnico, contenuti non ottimizzati, un sito perfettamente organizzato ma non autorevole agli occhi dei motori di ricerca. Per ognuna di queste problematiche ci sono soluzioni strategiche e professionisti in grado di metterle in pratica.

La consulenza SEO sarà solo un primo sguardo alla situazione generale, che potrà poi essere approfondita se decidi di intraprendere un progetto di ottimizzazione. In corso d’opera potrai scegliere se modificare, eliminare o aggiungere servizi in base alla traiettoria del tuo successo online, ai risultati che raggiungerai e ai goal prefissati insieme ai SEO specialist.

Consulenza SEO, prezzi e valore

Una delle domande più diffuse sulla consulenza SEO è: quanto costa? Dipende dai singoli professionisti o dalle agenzie che la propongono. A volte può essere gratuita e offrire solo pochi spunti di riflessione, altre essere più approfondita e richiedere un pagamento più o meno oneroso. Ricorda che i professionisti che lavorano alla consulenza SEO investono tempo e risorse per analizzare il tuo sito, ideare una strategia e proporti un preventivo.

Quando riceverai quest’ultimo, avrai un quadro chiaro di quali potrebbero essere gli interventi necessari e il tempo di realizzazione. Di solito un progetto di ottimizzazione SEO può andare dai 3 ai 12 mesi, ma anche essere più lungo se le due parti si trovano bene nella collaborazione sul sito e il lavoro porta i risultati auspicati. In genere, la SEO porta risultati più duraturi nel tempo rispetto alle campagne di ADV, e puoi comunque scegliere di implementare entrambe le cose sul tuo sito.

Ed ecco il vero valore di una consulenza SEO. Può trattarsi anche solo di una chiacchierata di mezz’ora, ma quello che farà è spalancare le opportunità per il tuo posizionamento sui motori di ricerca. Il che vuol dire migliorare la tua presenza online, ottenere più traffico più in target, avere migliori prospect e migliori lead. In poche parole, un maggior numero di potenziali clienti che potrebbero far decollare il tuo business. Pensa ai risultati a lungo termine quando valuti il costo di una consulenza SEO e l’eventuale partenza di un progetto di ottimizzazione.