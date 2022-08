WhatsApp, presto più privacy: si potrà uscire da gruppi senza avvisare partecipanti

WhatsApp: in arrivo maggior privacy per gli utenti. Sarà possibile uscire dai gruppi "silenziosamente".

WhatsApp, nota app di messaggistica istantanea, non smette di stupire. Arriva, sempre con l’obiettivo di soddisfare e agevolare a pieno gli utenti, un’ulteriore novità in merito ai gruppi: sarà possibile non farne più parte senza avvisare gli altri partecipanti, “in punta di piedi”.

È stato lo stesso fondatore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, a riferire delle nuove funzioni, ideate per riservare un più alto livello di privacy.

Ma non è finita qui. Emerge che agli utenti della chat verrà riservata anche la possibilità di impedire screenshot a messaggi che possono essere visualizzati una sola volta. Infine non è lontano il momento in cui sarà possibile distinguere tra gli utenti e decidere chi può controllare quando si è online.