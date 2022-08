Meteo Sicilia, ancora allerta “gialla” per temporali: l’avviso della Protezione Civile

Meteo Sicilia oggi: la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta "gialla" per temporali. Di seguito tutti i dettagli sulle previsioni nell'Isola.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diramato anche per la giornata di oggi (giovedì 11 agosto), un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Ad ogni modo si continuano a registrare alte temperature e, dunque, è stata reso pubblico anche un avviso in merito a rischio incendi e ondate di calore.

Entrambe le comunicazioni riguardano l’intero territorio regionale e sono valide fino alle ore 24.00 di oggi.

Allerta “gialla” per temporali

Diramata per la giornata di oggi, e per tutta la Sicilia, un’allerta “gialla” per temporali. Previsioni, dunque, in linea con quelle indicate per la giornata di ieri.

Nel dettaglio, secondo quanto comunicato tramite il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, per la giornata di oggi, giovedì 11 agosto, sono previste precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Nel resto dell’Isola, invece, si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, con quantitativi cumulati deboli”.

Nessun fenomeno significativo, invece, è previsto in merito ai mari.

Di seguito un’immagine estrapolata dal nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Meteo Sicilia: rischio incendi e ondate di calore

Nonostante le previsioni sul maltempo in Sicilia, gli avvisi pubblicati dalla Protezione Civile riguardano anche il rischio incendi e le ondate di calore: non sono previste, di fatto, variazioni di rilievo legate alle temperature.

In merito alle ondate di calore, per l’intero territorio regionale vige anche oggi uno stato di preallerta, contrassegnata dal colore arancione. Scongiurato, al contrario, almeno per il momento il rischio di incendi.

Il bollettino, infine, riporta anche le temperature di tre città in particolare: la più calda pare essere Messina con 34 gradi, seguita da Catania e Palermo con 32.

Di seguito una seconda immagine estrapolata dal nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.