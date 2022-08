Meteo Sicilia, “allerta gialla” per pioggia ma attesi fino a 33°C: le previsioni

La protezione civile ha diramato diverse allerte meteo in Sicilia. Ecco le previsioni per domani nel dettaglio.

La protezione civile ha diramato due diversi bollettini riguardanti le condizioni meteorologiche per la giornata di domani. Infatti, il primo bollettino riguarda diramazione di allerta gialla per pioggia in tutta la Sicilia. Infatti, come ormai succede da tre giorni, anche domani sono attese piogge e schiarite in tutta la Sicilia.

L’altra allerta diramata dalla Protezione civile riguarda le ondate di calore e rischio incendio con uno stato di allerta arancione in tutta l’Isola. Infatti, le temperature massime nelle province siciliane saranno le seguenti.