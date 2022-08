A Catania si rinnovano parcheggi “Borsellino” e “Sturzo”, completati lavori: le novità

Catania: AMTS annuncia che i lavori ai parcheggi "Borsellino" e "Sturzo" sono stati completati. Ecco cosa cambia.

Portati a termine i lavori nei due parcheggi AMTS “Sturzo” e “Borsellino”, a Catania.

Anche tramite la pagina ufficiale Facebook AMTS, si precisa che sono stati introdotti dei dispositivi di controllo tecnologici e innovativi e di ultima generazione.

In particolare è stati rinnovati, resi più moderni, il sistema dei controlli di entrata e uscita e le operazioni di acquisto dei biglietti per la sosta.

Per semplificare le operazioni, sono state messe in atto nei parcheggi tecnologie dotate di “un sistema totalmente autonomo e funzionale” e “di un sistema in grado di gestire automaticamente i pagamenti con banconote e con carte“.

Ma non è finita qui: l’uscita dai parcheggi dovrebbe risultare più rapida. Di fatto è ora messo a disposizione degli utenti un sistema di riconoscimento delle targhe in grado di associare subito, nel momento si giunge al varco di uscita, il veicolo al pagamento effettuato.

Si punta anche alla sicurezza: installate all’interno dei parcheggi apposite telecamere di ultima generazione, “con immagini in alta definizione”.

Infine, all’interno del parcheggio “Sturzo” è stato introdotto un sistema interfono Voip tramite cui l’operatore potrà, in caso di necessità, intervenire anche a distanza ed aiutare gli utenti.