Meteo San Lorenzo Sicilia: le previsioni per la notte delle stelle cadenti

Meteo San Lorenzo Sicilia, ecco come saranno le condizioni meteorologiche per la giornata del 10 agosto 2022 e se sarà possibile vedere le stelle cadenti nel cielo siciliano.

Meteo San Lorenzo Sicilia: arriva la giornata che tutti impiegano nella ricerca dei desideri da esprimere per ogni stella cadente, ma che tempo farà? Ecco le previsioni riportate da ilmeteo.it.

La provincia di Agrigento sarà l’unica soleggiata e con un cielo sereno e una bassissima percentuale di precipitazioni. Le province di Messina, Palermo, Ragusa e Trapani, avranno un cielo poco nuvoloso e un tasso di precipitazioni sempre in crescita. Nel Siracusano troveremo nubi sparse.

Le province di Caltanissetta e Enna saranno le più tempestose, con un tasso di precipitazioni superiori al 70% con temperature comprese tra i 16°C e i 31 °C. Infine nel Catanese ci alterneranno piogge e schiarite per tutta la giornata. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo San Lorenzo Sicilia: le previsioni nel Catanese

Il litorale etneo registrerà temperature tra i 20°C e i 33°C con piogge deboli e schiarite e con venti prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 9 km/h. Questo potrebbe rovinare i progetti di chi voleva vedere le stelle in spiaggia per via delle nuvole che potrebbero oscurare la vista del cielo notturno.

Sulla zona montuosa le temperature saranno più fresche, con minime che arriveranno a -1°C e massime tra i 6 e i 31°C, ma anche qui troveremo dei temporali e schiarite con venti moderati.

Infine, sulla Piana di Catania, potremo godere di qualche sprazzo di cielo più sereno grazie alle raffiche di vento fino a 13Km/h.

Gli annuvolamenti e precipitazioni non saranno le uniche variabili che potrebbero compromettere lo spettacolo notturno. Infatti, quest’anno la luna piena cadrà proprio giorno 12, il che renderà il cielo molto luminoso e per questo motivo potrebbe essere più difficile scorgere delle stelle cadenti.

Meteo San Lorenzo Sicilia: la notte delle stelle

Il miglior momento per vedere le stelle sarà la seconda metà della notte. Ecco quindi le previsioni per le prime ore del mattino di giorno 11 agosto.

Il tempo andrà migliorando e in molte province si registreranno meno annuvolamenti. Anche il rischio di precipitazioni sarà in diminuzione, permettendo ai più temerari la possibilità di godersi lo spettacolo delle Perseidi nel momento in cui la luna sarà calante e illuminerà meno il cielo.