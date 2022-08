Sicilia, prevista allerta meteo per temporali: l’avviso della Protezione Civile

Si prevede un'allerta gialla per tutte le province siciliane per rischio di forti precipitazioni previste per oggi e domani: l'avviso della Protezione Civile regionale.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia ha reso noto tramite la pubblicazione del bollettino per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che sono in arrivo forti eventi temporaleschi. Infatti, secondo quanto riportato nel bollettino, nel corso delle giornate di oggi e di domani è prevista un’allerta gialla per l’intera isola. Com’è possibile vedere anche dalla cartina all’interno del bollettino della Protezione Civile, tutta l’isola potrebbe essere interessata da fenomeni temporaleschi e precipitazioni.

Per questo motivo, la popolazione siciliana è invitata a prestare la massima cautela in caso di piogge e precipitazioni. Infatti, l’allerta gialla corrisponde al grado di pericolosità denominato di “Attenzione”, che precede lo stadio arancione di “Preallarme” e quello rosso di “Allarme”. Tuttavia, essa non è da sottovalutare in quanto è considerata comunque come un avviso di attenzione alla popolazione, rispetto ai casi in cui le condizioni metereologiche sono normali e si fa riferimento alla “Generica Vigilanza”.

Inoltre, secondo il bollettino relativo al rischio ondate di calore e incendi, domani alcune zone dell’Isola saranno interessate dall’arrivo di forte caldo. Si tratta delle province delle tre città metropolitane siciliane di Messina, Catania e Palermo. Infatti, per le prime due si prospetta un’ondata di calore di livello 1, mentre per la città di Palermo si attende un’ondata di calore di livello 2. Si ricorda, che in entrambi i casi si fa riferimento ad una scala che va da un livello 1 ad un livello di tipo 3.