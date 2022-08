Meteo Sicilia, rovesci e temporali in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: dopo giorni di fuoco, la Protezione civile ha segnalato che sono attesi temporali sparsi e rovesci in tutta l'Isola e anche sulla città di Catania.

Meteo Sicilia: dopo un mese e poco più di afa e caldo torrido, l’inizio di questa settimana prefestiva si apre per la nostra isola con temporali e piogge sparse.

Lunedì 8 agosto: temporali sparsi

In riferimento alla giornata di oggi, la Protezione Civile ha segnalato, tramite bollettino, possibili rovesci o temporali sparsi in tutta la Sicilia, che si concentreranno su tutto il versante orientale e su quello dell’entroterra. Unica eccezione per il messinese e l’agrigentino che, come il resto dell’isola, saranno illuminati dal sole: ad Agrigento si registra fra le temperature più alte pari a 36°C.

A Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, infatti, sono attese piogge: la minima generale è di 18° a Enna, mentre la massima è di 36°C a Siracusa, nonostante il maltempo. Nello specifico, per quanto riguarda la nostra città, i venti sono deboli, la minima è di 26°C e la massima di 34°C.

Le previsioni dei prossimi giorni

Nella giornata di domani martedì 9 agosto, il sole ritornerà a splendere parzialmente sull’isola, seppur con nubi sparse, soprattutto verso il nisseno e il palermitano. Le città caratterizzate da sole e caldo saranno Agrigento, dove la massima sarà di 35°C e la minima di 21°C, e Trapani, in cui si registrerà una massina di 31°C e una minima di 25°C.

Temporali e schiarite continueranno su Enna e Catania. Rovesci isolati anche nel siracusano che, dopo questo cambiamento di temperatura, insieme a Ragusa sarà particolarmente assolata mercoledì 10 agosto.

Anche giovedì 11 agosto sono preannunciate piogge, questa volta, oltre Enna e Catania, anche a Caltanissetta e Ragusa temporali e schiarite.

Meteo Sicilia: Catania

Temporali isolati e nubi sparse continueranno a protrarsi su Catania fino a giovedì, con una tregua mercoledì 10 agosto, in cui temporali nel catanese saranno comunque isolati.

Qui, la temperatura massima che si registrerà in questi giorni di inizio settimana è di 34°C, la minima, invece, si aggirerà attorno ai 23°C.