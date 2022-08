Covid, nuove misure per il rientro a scuola: le indicazioni del governo

L'ISS ha reso noto il documento contenente nuove misure da adottare per il controllo e la gestione dei contagi da Covid per il rientro a scuola per l'anno accademico 2022/23: le indicazioni.

L’Istituto Superiore di Sanità ha recentemente pubblicato le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)”.

Il documento, messo a punto dall’ISS, con l’ausilio dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contiene la profilassi per prevenire e controllare gli eventuali contagi da COVID-19 ed è rivolto alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione. Da un lato, si propongono misure standard di prevenzione da adottare per l’inizio dell’anno accademico, previsto per metà settembre, che tengono conto del quadro attuale; dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente, in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.

Tra le ultime notizie riguardo il rientro in classe per il prossimo anno scolastico, ne è presente anche un’altra che riguarda l’uso delle mascherine. Infatti, già da qualche giorno è stata confermata la notizia della cessazione dell’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione in classe. Secondo quanto riportato, non sarà più necessario utilizzare le mascherine in classe, se non in caso di persone che rientrano nella categoria “fragili” e rischiano di sviluppare una grave forma della malattia da Covid.

Inoltre, secondo quanto riportato nel documento dell’ISS, in caso di sospetto Covid a scuola, la procedura da seguire è la seguente:

“Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato”.

Altresì fondamentale, dunque, la figura del referente Covid. La nota riporta proprio che, fra le risorse umane necessarie in campo, bisogna “garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie”.