Netflix, serie tv e film in uscita ad agosto: i titoli da non perdere

Cosa guardare su Netflix ad Agosto? Dalle serie Tv ai film: ecco i titoli migliori.

Molti già se lo stanno chiedendo, ma quali saranno i titoli da non perdere su Netflix per agosto 2022? Andiamo a vedere di seguito quali sono i film e le serie tv più attesi per il mese di agosto.

Agosto 2022, ecco le serie in arrivo

The Sandman in uscita il 5 agosto racconta la storia del personaggio della DC Comics;

Locke & Key 3 in uscita il 10 agosto, è una serie horror tratta dai fumetti di Joe Hill, la storia vede come protagonisti tre figli che hanno perso il padre, ma quest'ultimi scoprono di avere dei poteri magici;

Instant Dream Home – Case da trasformare;

Indian Matchmaking S2;

Non ho mai… S3 in uscita il 12 agosto, è un teen-drama dove si raccontano delle relazioni complicate tra i ragazzi;

Chi scherza col fuoco;

Linee Parallele;

Tekken: Bloodline;

Agosto 2022, ecco i film in arrivo

Ecco i film più interessanti per il mese di agosto: