Autostrade siciliane annuncia weekend da bollino rosso: i giorni a rischio

Autostrade per l'Italia pubblica il calendario con i giorni di traffico più intenso nelle autostrade siciliane. Ecco quali saranno.

È tempo di vacanza e inizia l’esodo di Italiani e Siciliani. Si prevede, infatti, traffico intenso sulle autostrade siciliane nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Il traffico intenso, ovviamente, non riguarderà solo il prossimo weekend ma, in generale, tutti i weekend del mese di agosto.

Autostrade siciliane: i giorni più a rischio

Previsto traffico intenso sulle autostrade A18 Messina-Catania, A20 Messina-Palermo e A18 Siracusa- Gela.

Autostrade per l’Italia ha condiviso il calendario con i giorni più a rischio. In generale, i giorni più a rischio sono quelli dei weekend, quindi si consiglia di viaggiare di settimana, tra il mercoledì e il giovedì.

Nello specifico, i giorni segnati con i bollini neri (giorni con il traffico più intenso) sono le mattine del 6 e del 13 agosto.

I consigli di Autostrade per l’Italia

A comunicare l’intenso traffico previsto è stata proprio Autostrade per l’Italia: “Previsto un consistente flusso di traffico su tutte le direttrici che conducono alle località di villeggiatura, sopratutto nelle ore legate al fenomeno del pendolarismo estivo e nel fine settimana. Bollino rosso per le ore di punta in cui si potrebbero verificare anche lunghi incolonnamenti, qualora si verificassero incidenti stradali.”

Inoltre, Autostrade per l’Italia consiglia ai viaggiatori di “mettersi in viaggio solo dopo essersi assicurati delle perfette condizioni del proprio veicolo, delle dotazioni di sicurezza e in condizioni fisiche ottimali. Anche in relazione alle elevate temperature previste, si consiglia di viaggiare tenendo a bordo una congrua scorta d’acqua e di fermarsi alle aree di servizio per riposare in caso di viaggi lunghi.”