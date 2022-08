Studenti fuori sede, da oggi la valigia si può spedire: ecco come

Ecco il nuovo servizio che permette di spedire i bagagli dove e quando vuoi tu. Tutte le informazioni.

Partire senza l’ansia dei bagagli? Da oggi si può. Per tutti i viaggiatori l’argomento valigia è molto spesso fonte di preoccupazione, soprattutto a causa dei limiti di peso e dimensioni imposti dalle compagnie aeree.

Il problema è riscontrato soprattutto dagli studenti fuori sede che, per il ritorno a casa in occasione delle vacanze o per il rientro nella propria città universitaria, sono spesso accompagnati da bagagli di grandi dimensioni, colmi di tutto ciò che può essere loro utile.

Spedire il bagaglio senza imbarcarlo in aereo è, quindi, una soluzione veramente conveniente.

Ma come fare? Ecco tutte le informazioni utili.

Spedire la valigia: ecco come

Vi è la possibilità, da poco tempo a questa parte, di spedire il proprio bagaglio in Italia o all’estero prenotando comodamente dal pc o dallo smartphone.

Il servizio è ora attivo in tutta la Sicilia e per usufruirne basterà collegarsi sul sito di Poste Italiane, selezionare Poste Delivery Web e da lì inserire tutte le informazioni richieste.

La consegna del bagaglio può avvenire o in un luogo stabilito dal viaggiatore oppure la valigia può essere ritirata presso un Ufficio Postale.

Poste Delivery Web permette di spedire pacchi e bagagli fino a 30 kg di peso e 150 cm e la consegna avviene dopo 2-4 giorni lavorativi dal momento della spedizione.