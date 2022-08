“Universitas Tenebrarum”: annunciata serie TV sul mondo universitario

"Universitas Tenebrarum" è la nuova serie tv composta da 24 brevi episodi che sarà girata a partire da settembre. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

“Universitas Tenebrarum” è la nuova serie tv composta da 24 brevi episodi, scritta e diretta da Michele Mellara e Alessandro Rossi, che sarà girata a settembre a Bologna con uscita prevista per marzo 2023, in un primo momento sul canale web ‘Circolo Balasso’, piattaforma in abbonamento gestita dall’attore comico Natalino Balasso, e successivamente su Rai Play o su un altro portale dove precedentemente sono stati ospitati film di Mellara & Rossi.

La serie ha uno scenario ben preciso: le aule affollate, i corridoi e le biblioteche della “Facoltà di Sociologia delle Lingue Morte” di un’immaginaria università italiana che vuole a tutti i costi scalare la classifica delle università mondiali per aggiudicarsi più fondi, la serie è prodotta da Mammut Film con il contributo del Mic.

Sembra essere a detta degli autori un cambio di orizzonte del loro percorso cinematografico che solitamente era caratterizzato dal documentario. Aggiungendo inoltre che : “Resta la nostra passione per il reale e la nostra attenzione ai dettagli, che ci guidano in questo mondo assurdo attraverso spazi e situazioni che rispecchiano e superano l’ironia della realtà“.