Nuovo Cinema Paradiso: il film di successo di Tornatore diventa una serie TV

Giuseppe Tornatore torna sugli schermi con una serie tratta da Nuovo Cinema Paradiso, film che vinse l'Oscar come miglior film straniero nel 1990 e innumerevoli altri riconoscimenti.

Ritorna alla ribalta l’iconico film del regista siciliano Giuseppe Tornatore. Si tratta di “Nuovo Cinema Paradiso”, che questa volta diventerà una serie TV.

Un nuovo progetto

La serie televisiva è un progetto internazionale e il regista, che oltre a dirigere scriverà, è in America con il produttore Marco Belardi, che lo realizzerà con la sua nuova società Bamboo Production. Il prodotto televisivo sarà composto da sei episodi in totale, da cinquanta minuti ciascuno e sarà concluso – senza contare imprevisti – entro il 2023. Si suppone, quindi, di poterla avere a disposizione verso la fine del prossimo anno.

Di cosa parlerà

La storia dovrebbe riprendere quella della pellicola originale, quindi verranno raccontati alcuni retroscena inediti sulle vite dei personaggi dell’immaginario paesino siciliano di Giancaldo, mostrando uno spaccato di vita italiana del secondo dopoguerra. Gli argomenti trattati spazieranno tra l’amicizia, il sesso visto come tabù del periodo, i cambiamenti della vita e l’amore. Non mancheranno le differenze tra ceti sociali, il rapporto tra figli e genitori ma soprattutto la passione per il mondo del cinema.