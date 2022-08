UNICT – Start Cup Catania, al via la nuova edizione del contest: come candidarsi

Riparte il contest universitario "Start Cup Catania" promosso da UNICT: ecco tutte le informazioni riguardo la nuova edizione, le scadenze e su come partecipare.

Start Cup Catania: riparte la competizione firmata Unict, dedicata alle idee imprenditoriali innovative maturate nell’ambito delle attività svolte all’interno dell’Università o di un Ente pubblico di ricerca nazionale. Il bando ufficiale dell’edizione di quest’anno è stato pubblicato sul sito internet dell’Università di Catania, ed è aperto a team di almeno due persone, che potranno presentare progetti originali entro la scadenza dell’8 settembre.

Come partecipare

Le proposte verranno poste sotto giudizio del comitato tecnico-scientifico che ne selezionerà otto per la fase successiva, la business plan competition. È qui che i team selezionati, assistiti da componenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, da Coach & Play e da Vertis SGR, si contenderanno una delle tre premialità messe in palio: il primo premio di 5.000 euro offerto da Free Mind Foundry, il secondo premio di 2.500 euro e il terzo di 1.500 euro.

I primi tre classificati parteciperanno inoltre alla Start Cup Sicilia 2022 che si tiene a Palermo alla fine di ottobre e avranno la possibilità di concorrere per l’accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione di PNI Cube che quest’anno si svolgerà in Abruzzo l’ultima settimana di novembre.

Start Cup Catania

Il prof Rosario Faraci, che presiede il comitato tecnico scientifico dell’iniziativa dice: “ci sono tutte le premesse perché anche questa edizione sia interessante come le precedenti. Start Cup Catania è l’iniziativa di punta del programma di imprenditorialità accademica promosso dall’Area Terza Missione del nostro Ateneo, in una prospettiva di apertura dell’Università al territorio, al mondo del business e alle imprese“.

Aggiungendo inoltre che: “Siamo alla nona edizione consecutiva, dal 2014 ad oggi abbiamo valutato centinaia di progetti e molti di essi, a prescindere dagli esiti della competizione, si sono trasformati in start up innovative vere e proprie, contribuendo così ad alimentare l’ecosistema locale di innovazione. Quest’anno, oltre ai premi in denaro, ai vincitori saranno offerte preziose occasioni di crescita e di visibilità grazie al supporto di tanti partner“.

I premi

Il primo team classificato usufruirà di un percorso di incubazione di sei mesi presso l’incubatore OrangeLab. Ai vincitori inoltre sarà riservato l’accesso alla competizione internazionale EUNICE Imagine Innovation Cup organizzata nell’ambito dell’alleanza universitaria di cui è partner l’Ateneo di Catania. La finale si terrà a Catania dal 31 luglio al 4 agosto 2023 e al vincitore sarà concesso di trascorrere un periodo di sette settimane presso un’azienda estera del partenariato.