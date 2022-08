Prime Video, uscite agosto 2022: i film e le serie TV in arrivo

Prime Video, uscite agosto 2022: quali sono i nuovi film e le ultime serie TV che saranno pubblicate sulla nota piattaforma di streaming questo mese? Ecco le principali novità.

Prime Video, uscite agosto 2022: film e serie TV varie e per tutti i gusti sono in arrivo questo mese sulla nota piattaforma di streaming. Infatti, tante novità aspettano gli abbonati, sia per chi è appassionato di serie TV e cinema, sia per chi è alla ricerca di un’attività da svolgere in casa nelle calde giornate di fine estate.

Prime Video, uscite agosto 2022: le serie TV in arrivo

Secondo quanto riportato dai siti MAMe e HDBlog, i nuovo arrivi su Amazon Prime Video ad agosto 2022 saranno i seguenti per quanto riguarda le serie TV:

All or nothing: Arsenal , docu-serie sulla squadra inglese in uscita il 4 agosto 2022;

, docu-serie sulla squadra inglese in uscita il 4 agosto 2022; Cosmic Love, anche questo dal 12 agosto.

I film originali in arrivo ad agosto 2022

Inoltre, su Amazon Prime Video arriveranno anche dei nuovi film a partire da agosto 2022. In particolare, si tratterà dei seguenti:

Tredici vite , con Viggo Mortensen e Colin Farrel in uscita dal prossimo 5 agosto;

, con Viggo Mortensen e Colin Farrel in uscita dal prossimo 5 agosto; A League of Their Own , in uscita dal 12 agosto;

, in uscita dal 12 agosto; First Love , atteso sulla piattaforma a partire dal 19 agosto;

, atteso sulla piattaforma a partire dal 19 agosto; Samaritan , con Sylvester Stalline, previsto per il 26 agosto;

, con Sylvester Stalline, previsto per il 26 agosto; Untrapped: The story of Lil Baby, documentario la cui uscita su Prime è prevista per il 26 agosto.

Prime video, uscite agosto 2022: altri film

Inoltre, secondo il sito Badtaste.it, sono in arrivo sulla piattaforma anche diverse prime e seconde visioni di film non originali. Di seguito la lista a seconda della data di uscita: