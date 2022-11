Amazon Prime Video, novembre 2022: i film e le serie TV in uscita

Amazon Prime Video, novembre 2022: nuovo mese e nuovi film e serie TV in uscita su una delle piattaforme streaming più note. Ecco quali sono i principali titoli che saranno presto disponibili.

Amazon Prime Video, novembre 2022: con l’arrivo di un nuovo mese, sono tante le novità che attendono gli amanti dei film e delle serie TV da guardare sulle piattaforme streaming. Infatti, l’accorciarsi delle giornate, il ritmo lavorativo e l’arrivo della stagione invernale potrebbero scoraggiare alcuni da recarsi nei cinema Catania, e optare per le piattaforme di streaming come Amazon Prime Video. Ma quali sono le novità previste per il mese di novembre? Ecco quali film e serie TV saranno presto disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video novembre 2022.

Amazon Prime Video, novembre 2022: serie TV in uscita

In merito alle serie TV in uscita a novembre 2022, ci saranno diverse nuove disponibilità tra nuove e vecchie serie televisive. Infatti, a partire dal 4 novembre sarà disponibile la seconda stagione della serie originale Amazon “El Presidente”, mentre da venerdì 11 novembre sarà disponibile la serie comica britannica “Mammals”.

Tra le vecchie glorie, la sesta stagione di “Camera Café” è stata caricata sulla piattaforma il 1° novembre, mentre dal 3 novembre sono disponibili le sei stagioni de “I Cesaroni”.

Film: le novità su Amazon Prime Video

Anche tra i film sono in arrivo diverse novità su Amazon Prime Video per il mese di novembre 2022. Infatti, dal 4 novembre sarà disponibile “My Policeman”, ispirato al romanzo campione di incassi di Bethan Roberts mentre il film “Autumn Beat” sarà disponibile dal 10 novembre. Per la commedia Amazon con Kristen Bell e Ben Platt dal titolo “The People We Hate at the Wedding” sarà necessario attendere fino al prossimo 18 novembre, mentre il titolo “Meet Cute” sarà disponibile solo dal 25 novembre.

Inoltre, a novembre sono in arrivo molti altri titoli su Amazon Prime Video, come i seguenti esempi:

Apocalypse Now;

Billy Elliot ;

; Assassinio sul Nilo;

Love Actually ;

; Assassinio sull’Orient Express;

Orgoglio e Pregiudizio ;

; Rocky I-V e “Balboa”.

Documentari e show: le prossime uscite

Tra le nuove uscite su Amazon Prime Video 2022 sono presenti anche alcuni documentari e show. Per esempio, è già disponibile dal 2 novembre il nuovo comedy show originale di Amazon “Prova Prova Sa Sa” condotto da Frank Matano. Sempre sulla linea comica, l’11 novembre sarà la volta di “Cic to Cic”, show comico musicale di Francesco Cicchella con Pintus e Anna Tatangelo tra gli ospiti. E tra gli show, non può mancare la terza stagione di “Celebrity Hunted: caccia all’uomo” che sarà disponibile a partire dal 17 novembre e vedrà i seguenti concorrenti:

Luca Argentero;

Cristina Marino;

Katia Follesa;

Irama;

Rkomi;

Ciro Priello;

Fabio Balsamo;

Salvatore Esposito;

Marco D’Amore.

Per quanto riguarda i documentari in arrivo su Amazon Prime Video novembre 2022, dal secondo giorno del mese è disponibile “Come un Padre” dedicato a Carlo Mazzone mentre per il documentario dedicato a Emma Marrone dal titolo “Sbagliata, ascendente Leone” sarà necessario attendere fino al 29 novembre.