Lavoro Catania e provincia, da Lidl a Leroy Merlin: le posizioni aperte

Lavoro Catania e provincia: dai supermercati al fai da te, sono tante le posizioni aperte nel territorio etneo per il mese di agosto. Ecco quali sono nello specifico.

Lavoro Catania e provincia: inizia il mese di agosto, e con sé porta nuovissime opportunità lavorative per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego, o desiderano cambiare il corso della propria vita lavorativa. Lidl, Leroy Merlin e Foot Locker cercano nuovi candidati da inserire nel proprio organico: ecco le posizioni aperte.

Lavoro Catania e provincia: Lidl

La catena tedesca di supermercati Lidl, presente nella provincia etnea da tempo, ha reso note molteplici posizioni aperte per coloro i quali desiderano candidarsi e trovare subito lavoro Catania. Tra di queste, ad esempio, è possibile trovare più posizioni aperte per il team che accoglierà i clienti nelle nuove sedi di Catania (Corso Sicilia) e Adrano: si cercano infatti Assistant Store Manager, Addetti vendite, Addetti Vendite domenicali, Operatori di filiale.

Inoltre, per la sede regionale situata in Contrada Cubba (Misterbianco) si cercano diverse figure: a partire dai candidati per il Graduate Program – Generazione Talenti, afferenti ai settori vendita e logistica, fino a un Sales Analyst, uno Store Manager e un Area Manager. Per tutti i requisiti e le informazioni sui ruoli, si consiglia la visione della sezione “annunci di lavoro” di Lidl Italia.

Offerte lavoro Catania: Leroy Merlin

La rete di negozi Leroy Merlin, azienda francese specializzata in bricolage, fai da te ed edilizia, è alla ricerca di nuovi candidati da inserire nelle proprie sedi presenti nel Catanese. In particolare, per chi cerca lavoro Catania e provincia, si richiedono:

consiglieri di vendita stagionali , che hanno l’obiettivo di rendere chiara e qualitativa l’esperienza d’acquisto del Cliente in negozio, posizione per la quale viene richiesto il diploma di secondo livello, la Digital Culture e la conoscenza dei principali Social e applicativi informatici;

, che hanno l’obiettivo di rendere chiara e qualitativa l’esperienza d’acquisto del Cliente in negozio, posizione per la quale viene richiesto il diploma di secondo livello, la Digital Culture e la conoscenza dei principali Social e applicativi informatici; architetti , ai quali viene richiesta l’iscrizione all’Albo, due anni di esperienza, Partita IVA, disponibilità full time e l’essere automuniti;

, ai quali viene richiesta l’iscrizione all’Albo, due anni di esperienza, Partita IVA, disponibilità full time e l’essere automuniti; artigiani professionisti, e più in particolare falegnami, idraulici, imprese edili per ristrutturazione, infine montatori di casette da giardino, gazebo, mobili da bagno e tende da sole, ai quali vengono richiesti il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e l’assicurazione RCT o RCO.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione jobs di Leroy Merlin Italia.

Foot Locker, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, è infine alla ricerca, per le sedi presenti a Catania, dunque in Via Etnea e presso i Centri Commerciali “Centro Sicilia” e “Porte di Catania”, di nuovi addetti vendita. Tra le qualifiche richieste vi sono dagli 0 ai 3 anni d’esperienza, la disponibilità flessibile, anche per weekend e festività, infine la capacità di completare le mansioni senza supervisione. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione careers di Foot Locker Italia.