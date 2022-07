UNICT – Come immatricolarsi all’Università di Catania: la guida

Anche quest'anno l'Università degli Studi di Catania ha dato il via alle immatricolazioni per l'anno accademico 2022-23: come iscriversi e quali procedure seguire.

L’Università degli Studi di Catania offre 104 fra corsi di laurea triennale e di laurea magistrale. Anche per il prossimo anno accademico 2022-2023 sono già aperte le domande di immatricolazione. La possibilità di immatricolarsi all’Università di Catania è in generale prevista dal 18 luglio al 31 ottobre. Tuttavia, come riportato nella Guida per gli Studenti 2022-2023, per i corsi di studio a numero programmato le date di chiusura delle immatricolazioni sono stabilite dai relativi bandi.

Modalità di immatricolazione

Per poter procedere all’immatricolazione e sostenere gli eventuali test TOLC, ovvero per iscriversi per la prima volta ad un corso di laurea, è necessario iscriversi al Portale Studenti Smart-Edu.

Nello specifico, 34 Corsi di studio sul totale dei 54 di primo livello dell’Ateneo di Catania sono a numero programmato e prevedono che l’immatricolazione sia riservata solo a coloro i quali si collocano utilmente nella graduatoria di merito, che viene stilata sulla base del numero dei posti disponibili.

Tali corsi prevedono il superamento di un test selettivo. Per maggiori dettagli sulle date, i posti disponibili e le indicazioni sulle prove punto di riferimento per l’orientamento delle future matricole è la Guida per gli studenti 2022-23 che è già stata resa disponibile online nella versione aggiornata.

Come immatricolarsi all’Università di Catania

Per immatricolarsi, ma anche per iscriversi ai corsi di studio dell’Università di Catania per gli anni successivi, occorre seguire una procedura telematica. Di seguito le istruzioni riportate sulla Guida per gli Studenti 2022-2023:

collegarsi alla propria pagina personale attraverso il “Portale studenti” del sito di Ateneo; compilare on-line la domanda di immatricolazione o iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compresa l’autorizzazione ad importare il VALORE ISEE Università, valido per le prestazioni per il diritto allo studio

universitario; stampare il bollettino di pagamento della QUOTA FISSA -, pari a 156 euro, ed effettuare il pagamento secondo le modalità e le scadenze indicate; allegare una propria fototessera in formato digitale.

Il Portale Studenti Smart Edu

Per potersi immatricolare ed effettuare la procedura online illustrata nel paragrafo precedente è necessario essere già registrati al Portale Studenti Smart Edu. Si tratta della piattaforma che consente di gestire online le principali questioni relative alla carriera dello studente, accompagnandolo dall’iscrizione fino al conseguimento del titolo.

Per iscriversi al Portale Studenti basta recarsi sul sito ed effettuare la procedura di registrazione. Quest’ultima, svolta telematicamente, prevede semplicemente l’inserimento di alcuni dati personali per portare a termine la registrazione sul Portale.