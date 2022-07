Meteo Sicilia, è “allerta rossa” per il caldo: l’avviso della Protezione Civile

Meteo Sicilia, "allerta rossa" della Protezione Civile in alcune province dell'Isola per ondata di calore di livello 3 e per rischio incendi: il bollettino con i dettagli.

Meteo Sicilia: è scattato l’allarme della Protezione Civile per la situazione della giornata di domani sull’Isola. Infatti, secondo quanto riportato dal bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana, per la giornata di domani, 30 luglio 2022, si prospetta forte caldo e rischio incendi su diverse province dell’Isola.

In particolare, il rischio incendi riguarda tutta la Sicilia, anche se la pericolosità alta e la conseguente allerta rossa è prevista per le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna, mentre per le restanti province siciliane rimane l’allerta arancione, con pericolosità media per il rischio incendi.

Tuttavia, come anticipato, l’Isola sarà anche colpita da forti ondate di calore. Infatti, sia le province di Catania che di Palermo assisteranno nella giornata di domani ad ondate di calore di livello 3, mentre per la provincia di Messina l’ondata di calore sarà di livello 1. In particolare, a Catania, la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi per la giornata di sabato e di domenica, mentre per Palermo la situazione sembra migliorare con il tempo. Infatti, la temperatura percepita sarà pari a 38 gradi nella giornata di domani e 36 gradi per la domenica. Stabile a 35 gradi la temperatura percepita per la provincia di Messina per sabato e domenica.