Catania, turista scatta foto-ricordo con i rifiuti della città come sfondo [FOTO]

A Catania una turista ha scattato una foto scegliendo come sfondo un grande cumulo dei rifiuti: forte indignazione da parte dei cittadini sui social per la condizione in cui versa la città.

I cumuli di rifiuti nelle strade di Catania rappresentano ancora un problema non risolto della città. Sembra che la questione dei rifiuti sia uno dei punti nodali giornalieri, cui le amministrazioni s’impegnano nel trovare una risoluzione.

Tuttavia, il problema rifiuti sembra essere diventato il punto che contraddistingue la città di Catania da altre. Nella pagina Facebook Centro Storico Pedonale – Catania è stata evidenziata la storia Instagram di una turista che ha scelto di farsi scattare una foto scegliendo come sfondo un cumulo di rifiuti. Questa foto non è stata solamente ironizzata sui social ma ha fatto scattare tante critiche da parte dei cittadini catanesi verso la situazione in cui versa la città, dato che il gesto ha animato ancora di più la sensibilità dei cittadini verso il problema.

Della situazione riguardo lo smaltimento rifiuti si hanno testimonianze e denunce nei social: all’interno di gruppi su Facebook vengono pubblicate frequentemente foto dei vari angoli della città che riprendono cumuli di spazzatura che rendono difficile la vivibilità dei cittadini.

Le lamentele sono rivolte anche all’inciviltà dei cittadini: nei giorni scorsi si sono avuti casi in cui tra i cumuli di rifiuti si sono ritrovati anche oggetti ingombranti, come il caso del ritrovamento del motoscafo che ha fatto crescere l’indignazione degli abitanti, soprattutto in quelli rispettosi delle regole. Nel frattempo è stato già varato un programma che intende portare avanti il progetto di smaltimenti rifiuti e pulizia delle strade di Catania, in via straordinaria, anche il sabato e la domenica, per una nettezza attenta nei parchi e del centro catanese.