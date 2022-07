Nuovo incendio a Catania, fiamme colpiscono terreni vicino al Maas

Un nuovo incendio è divampato in contrada Jungetto: le fiamme hanno minacciato anche alcuni capannoni.

Ancora fiamme, ma stavolta nei pressi del Maas di Catania. Secondo quanto riportato dal giornale Catania Today, nelle scorse ore, un vasto incendio alimentato da forte vento è divampato in contrada Jungetto.

Sono stati, così, bruciati diversi ettari di terreno nei pressi del Maas ma, grazie ad un rapido intervento degli operatori, sono stati salvati dalle fiamme i capannoni. Sarebbero andate in fumo soltanto alcune saracinesche.

Di fatto le squadre della Forestale sono intervenute con i mezzi anticendio CT 21 e CT40 ma hanno raggiunto l’area anche le autobotti dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Per via del vento, è risultato necessario anche l’apporto aereo e di un elicottero coordinati dal Dos del Duistaccamento Forestale di Catania. Le ultime notizie in merito riferiscono di un incendio ormai in via di spegnimento.