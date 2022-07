Stasera in TV: in onda “Il traditore” e “Signs”

In cerca di consigli sul palinsesto televisivo? Ecco quelli della redazione di Live Unict.

Cinema Catania troppo lontani? Si può sempre optare per la comodità, dunque per un film sul piccolo schermo: di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Innamorarsi a Bora Bora [Rai 1, 21.25]: film perfetto per la stagione estiva. Si tratta di una commedia sentimentale del 2018 ambientata nella meravigliosa Bora Bora. Durante un viaggio nell’isola, infatti, la protagonista decide di rivelare i suoi sentimenti per un suo collega e amico ma vi saranno numerosi ostacoli. L’amore trionferà?

Calcio femminile, Europei 2022 – Inghilterra Vs Svezia [Rai 2, 20.50]: buone notizie per gli appassionati di sport e di calcio femminile. In diretta, infatti, verrà trasmesso il match degli europei di calcio femminile tra la squadra inglese e quella svedese.

Signs [Rai 4, 21.19]: film del 2022 di Shymalan. Un predicatore scopre degli strani segni su un campo di mais che preannunciano un’invasione aliena.

Mediterraneo [Cine 34, 21.00]: film del 1991 di Gabriele Salvadores e con Diego Abatantuono e Claudio Bisio. La pellicola è ambientata durante la seconda guerra mondiale e racconta la storia di un gruppo di soldati italiani che, dopo essere finiti su un’isola greca, entra a far parte della comunità.

Il traditore [Rai Movie , 21.10]: film italiano del 2019 con Pierfrancesco Favino. Racconta la storia del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale.